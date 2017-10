330 43

Economía.- Economía entregará la semana que viene los 100 millones de financiación para la Industria 4.0

El Consejo de Ministros dará luz verde la próxima semana al Ministerio de Economía para que comience a entregar la financiación de 100 millones de euros a las empresas beneficiarias del programa Industria 4.0, según anunció la secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Begoña Cristeto.

Durante la conferencia 'La cuarta revolución industrial: Industria 4.0' organizada por la Fundación Eduardo Barreiros, Fundación Banco Sabadell e IE Business School, Cristeto explicó que este programa de ayuda financiera, que ya fue anunciado a principios de octubre, está destinado a proyectos enfocados a la modernización de la industria y prevé la creación de 1.300 puestos de trabajo directos e indirectos gracias a las nuevas inversiones.

"Hablar de Industria 4.0 no es una opción, es una necesidad. Estamos en un cambio de época y nos tenemos que adaptar todos como ciudadanos y como país. Es una revolución que va a cambiar la lógica empresarial", destacó la secretaria general de Industria.

Cristeto también señaló que esta "revolución" no solo mejora los procesos productivos y transforma los modelos de negocio, si no que también beneficiará a los consumidores al fabricar "productos más inteligentes". "Los administradores tenemos que colaborar y ser capaces de colocar este reto en el centro de nuestra agenda. Es la única forma de hacer de España un país verdaderamente industrial", afirmó.

