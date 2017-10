330 43

(Ampl) Sabadell vende su plataforma de gestión hotelera por 631 millones y logra una plusvalía de 55 millones

17/10/2017 - 14:54

Banco Sabadell logrará una plusvalía neta de 55 millones de euros en sus resultados anuales tras vender su filial HI Partners, especializada en inversión y gestión hotelera, por 630,73 millones de euros a Blackstone, según ha informado este martes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

BARCELONA/MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

En concreto, la sociedad filial del banco Hotel Investment Partners ha vendido las acciones representativas del 100% del capital de HI Partners Holdco Value Added, su plataforma de gestión hotelera, a Halley Holdco, entidad controlada por fondos asesorados por filiales de The Blackstone Group.

El banco catalán estima que la operación, en la que ha contado con el asesoramiento de Lazard, generará además 22 puntos básicos de capital de nivel 1 ordinario (CET1) en su posición de capital regulatorio a 31 de diciembre de 2017.

El precio definitivo de la transacción dependerá, en última instancia, de la cifra definitiva de eventuales ajustes no relevantes, condicionada a la obtención de la preceptiva autorización por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En un comunicado, la entidad catalana ha señalado que esta operación supone la culminación de un proyecto iniciado hace dos años --en mayo de 2015-- con el objetivo de maximizar el valor de los activos hoteleros de la entidad.

El banco presidido por Josep Oliu ha añadido que desinvierte en su filial aprovechando un momento de elevada demanda por parte de los inversores, con el objetivo de centrarse en el desarrollo de su Plan Estratégico 2018-2020.

APETITO INVERSOR A PESAR DEL CONFLICTO EN CATALUÑA

La cartera de activos de HI Parters VA contaba con un valor de tasación de 689 millones de euros a 30 de junio e incluye un total de 14 hoteles de categoría superior, con más de 3.700 habitaciones.

Según fuentes del SABADELL (SAB.MC )consultadas por Europa Press, el éxito de la operación demuestra que la inestabilidad política "no impide el apetito inversor sobre España y su industria turística", si bien la mayor parte de los hoteles de HI Partners se encuentra fuera de Cataluña.

De hecho, el 'portfolio' de HI Partners VA incluye tan solo dos hoteles en la región, mientras que seis se ubican en Canarias, dos en Andalucía y dos en la Comunidad Valenciana. Madrid y Baleares albergan un hotel cada una.

Entre las opciones disponibles para externalizar HI Partners se incluían la salida a Bolsa o la venta de la sociedad --opción que finalmente se ha impuesto-- pues Sabadell no contaba con ser un gestor hotelero en el largo plazo, como adelantó el consejero delegado de Sabadell, Jaume Guardiola, durante la presentación de las cuentas semestrales de la entidad.

