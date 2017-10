330 43

La exportación de frutas y verduras posiciona a España como principal proveedor de Europa

17/10/2017 - 14:03

Los puertos de Ferrol, Marín y Vigo despliegan su oferta logística en Fruit Attraction

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Los puertos españoles, de la mano de Puertos del Estado, presentarán en Fruit Attraction 2017, la feria internacional del sector de frutas y hortalizas que se celebra del 18 al 20 de octubre en el Ifema de Madrid, una completa oferta logística para el movimiento, almacenaje y manipulación de productos hortofrutícolas.

En concreto, 8,5 millones de toneladas de frutas, hortalizas y legumbres pasaron por los puertos españoles en 2016. De esa cantidad, cerca del 60%, 4,9 millones de toneladas, correspondieron al tráfico import-export, cifra que convierte a España en el principal suministrador de Europa de este tipo de productos.

En el stand 'Ports of Spain' y bajo el lema 'Connecting the world to fresh food', catorce Autoridades Portuarias (Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Bilbao, Cartagena, Castellón, Ferrol, Huelva, Las Palmas, Marín y Ría de Pontevedra, Motril, Sevilla, Tarragona, Valencia y Vigo) ofrecerán almacenes frigoríficos con cerca de 2 millones de metros cúbicos de capacidad, puntos de inspección fronteriza, más de 300.000 metros lineales de atraque y conexiones con cualquier puerto del mundo.

