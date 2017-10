330 43

Enagás ve un 'spin off' de su negocio internacional como "un buen camino" para la compañía en el futuro

17/10/2017 - 14:02

El presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha asegurado que la posibilidad de llevar a cabo una segregación de su negocio internacional y dar entrada a un gran socio financiero o industrial es "sensata" y podría ser "un buen camino" para la compañía en los próximos años, aunque ha subrayado que ahora mismo el grupo "no está proactivo" en esta cuestión.

En la presentación ante analistas de los resultados del tercer trimestre del año, Llardén recordó que este es un tema del que se acuerdan "los más viejos del lugar" cuando se abordó en el lanzamiento del plan estratégico 2007-2012.

"Dijimos que sería factible iniciar un proceso de internacionalización y ya hablábamos que este proceso tendría una primera fase de ir realizando inversiones y, cuando alcanzáramos masa crítica suficiente, se podría compartir esta sociedad con algún socio específico de largo plazo", dijo el presidente de ENAGAS (ENG.MC )

Así, el directivo consideró que una segregación de los activos internacionales parece un tema "sensato" que se podría inscribir en una segunda etapa del proceso de internacionalización del grupo "que tendría mucho sentido".

No obstante, Llardén subrayó que el grupo ahora "no está proactivo" respecto a la posibilidad de un 'spin off' de su negocio internacional, a pesar de que es una idea que en los últimos tiempos les están trasladando los bancos internacionales para poner en valor estos activos y buscar algún tipo de socio.

"El día a día nos ocupa a otras cuestiones, pero es algo que no olvidamos", dijo el ejecutivo, quien añadió que esta segregación podría ser "un buen camino para la compañía en un futuro" y se podría estudiar "con interés" si se viera oportunidad de generar valor.

Respecto a la posibilidad de rotar activos internacionales, Llardén aseguró que Enagás es un inversor "a largo plazo y no estrictamente financiero", aunque señaló que si alguna participación entrara en un periodo de madurez, "evidentemente se podría entrar en una rotación de activos" con su venta. "Esta oportunidad no se ha dado y si se da en algún tipo de activo no dudaremos en aplicar esta política", dijo.

DISCREPANCIAS SOBRE TEMA DEL GASODUCTO SUR.

Por otra parte, el presidente de Enagás reconoció discrepancias con el Gobierno peruano respecto a la resolución del problema con el Gasoducto Sur, concesión que fue revocada al consorcio del que formaba parte el grupo español.

Llardén valoró el acuerdo alcanzado hace unos días con el Gobierno del país sudamericano para la entrega de los activos de la concesión, que "evita que nos quedemos en una especie de limbo jurídico", pero indicó que existen una serie de discrepancias concernientes a las garantías para las empresas.

No obstante, el directivo afirmó que si Enagás no se viera satisfecha en sus expectativas está asistido de instar a los mecanismos legales existentes en el propio contrato de concesión para la protección de sus derechos e iniciar una negociación directa con la administración peruana.

"Pero no estamos en esta fase", dijo Llardén, quien añadió que Enagás se ha reforzado con una asesoría jurídica específica y contable a este respecto.

