González (BBVA) dice que "el mundo digital no permite muchos competidores"

17/10/2017 - 13:36

El presidente de BBVA, Francisco González, considera que los bancos deben ser tan eficientes como los gigantes de internet (Amazon, Facebook y Google), ya que "el mundo digital no permite muchos competidores".

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Si no estás preparado para este preciso momento y no eres tan eficiente como ellos, estás muerto", señala el primer ejecutivo de BBVA en un reportaje de la revista 'The Economist' titulado 'BBVA, un banco español, se reinventa como un negocio digital'.

Para el presidente de la entidad, al final BBVA "no será más un banco", sino "un negocio digital", tras un proceso que, en opinión del consejero delegado del banco, Carlos Torres Vila, llevará unos años.

"Lleva unos cuatro o cinco años tener un negocio sustancialmente diferente", apunta el directivo en declaraciones a la revista, que recuerda que las ventas digitales de la entidad en España representan el 26,3% del total.

'The Economist' cita como ejemplo de la digitalización de BBVA el servicio 'Valora', que asesora al cliente en la compra y el alquiler de vivienda y que, según la publicación, permite a los clientes encontrar una hipoteca con el doble de posibilidades.

La revista británica también destaca 'Tuyyo', una aplicación que facilita el envío de remesas entre Estados Unidos y México y que fue presentada por BBVA esta semana.

