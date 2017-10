330 43

Sabadell vende su plataforma de gestión hotelera a blackstone por 630,7 millones

17/10/2017 - 8:54

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

Hotel Investment Partners, filial del Banco SABADELL (SAB.MC ) ha vendido su plataforma de gestión hotelera, HI Partners Holdco Value Added, a Halley Holdco, entidad controlada por fondos asesorados por filiales de The Blackstone, por un precio de 630,733 millones de euros.

Según informó el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este importe depende de "eventuales ajustes no relevantes" y la operación está condicionada a la obtención de autorización por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Se estima que la operación determinará una plusvalía neta de 55 millones de euros en los resultados de Banco Sabadell del ejercicio 2017 y generará 22 puntos básicos de capital de nivel 1 ordinario (CET1) en la posición de capital regulatorio de la entidad a 31 de diciembre de 2017.

