El FMI cifra un rescate a Venezuela en 25.400 millones de euros anuales

La débil situación económica peligra tras los resultados de las elecciones

Fajos de billetes de bolívares.Foto: Efe.

Sin una solución clara en el horizonte y una inflación que puede alcanzar el 2.300 por cien el año que viene, el Fondo Monetario Internacional hace cálculos sobre la posible factura que implicaría rescatar a Caracas. Una suma que ascendería a 30.000 millones de dólares (unos 25.400 millones de euros) anuales o más en ayuda internacional y que no sólo pondría a prueba de nuevo las propias normas de la institución, sino que también supondría una de las más complejas reestructuraciones de deuda.

Al menos así lo adelantó el Financial Times, que indicó que el Fondo no tiene previsto un rescate inminente y que a día de hoy se limita a revisar dentro de sus posibilidades la marcha de la economía venezolana. Es importante destacar que la institución liderada por Christine Lagarde rompió sus relaciones con Venezuela en 2007 y no ha logrado llevar una revisión in situ durante los últimos 13 años.

Según el FMI, 30.000 millones de dólares anuales o más serían necesarios para hacer que las importaciones venezolanas regresen a los niveles de 2015 (35.000 millones de dólares). Al mismo tiempo, impulsar el consumo y recomponer la posición de capital del país requeriría un respaldo de la balanza de pagos de 22.000 millones de dólares al año. Además de esto, habría que financiar el déficit fiscal, que actualmente es del 7% del PIB.

El Fondo se ha puesto manos a la obra para determinar el coste de un rescate en caso de ser requerido. Un movimiento que supondría una compleja operación, tanto desde el punto de vista financiero como político, superando incluso el polémico programa de ayuda a Grecia.

"El mercado necesita estar preparado adecuadamente para esto", dijo un oficial del FMI citado por el rotativo. Por su parte, Douglas Rediker, un exrepresentante de EEUU en la institución, consideró que un colapso y posterior rescate podría equivaler a los programas de Argentina y Grecia combinados "en lo que se refiere a su complejidad".

La situación económica en Venezuela, cuyo PIB se contraerá un 12% este año y un 6% el que viene a ojos del Fondo, puede empeorar aún más tras los resultados de las elecciones regionales celebradas el domingo. Según los resultados oficiales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se impuso en 17 de los 23 Estados del país en las elecciones a gobernadores.

De acuerdo con el CNE, los candidatos de la oposición ganaron en cinco Estados, mientras en el Estado de Bolívar aún no hicieron públicos los resultados por la ajustada diferencia de votos.

Al hilo de los resultados, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se mostraron de acuerdo el lunes en Luxemburgo en avanzar en la preparación de sanciones a Venezuela por la represión y la falta de avances para llegar a una solución negociada con la oposición. La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común, Federica Mogherini, defendió la necesidad de "avanzar en la preparación de las sanciones", aunque se mostró partidaria de "evaluar" los resultados de las elecciones, que calificó de "algo sorprendentes".

PUBLICIDAD