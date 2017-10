Montoro avisa que Cataluña se empobrecerá y dice que no se puede hacer un Estado sin Hacienda pública

A ver si es verdad y los catalanes nos empobrecemos por culpa de los independentistas y así el Gobierno del PP nos dará el PER como a los andaluces y a los extremeños, al fin y al cabo en esos lares viven muy felices trabajando x días y cobrando el PER, no se debe estar tan mal viviendo en una comunidad pobre en España, encima no nos cabrearemos por vivir en una comunidad que al volverse pobre ya no aportará el 20% del PIB al Estado Español que eso la verdad que jode un poco mientras vascos y navarros no aportan nada, no hay mal que por bien no venga. Además la riqueza en España aumentará una pasada al arruinarse Cataluña verdad Montoro.