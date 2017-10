330 43

Economía.- JP Morgan se une a las entidades RBC y ANZ para lanzar una red de información interbancaria

br /> NUEVA YORK, 16 (EUROPA PRESS)

El banco estadounidense JP Morgan se ha unido a las entidades Royal Bank of Canada (RBC) y Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) para lanzar una red de información interbancaria (IIN, por sus siglas en inglés) basada en tecnología Blockchain.

El objetivo de esta iniciativa es la de minimizar la fricción en el proceso de pagos globales, de forma que lleguen más rápido a sus beneficiarios al reducir los pasos y mejorar la seguridad, según anunció el banco en un comunicado.

"IIN mejorará la experiencia del cliente, reduciendo tanto los intervalos de tiempo desde semanas a horas como los costes asociados a la resolución de los retrasos en el pago", explicó la jefa de pagos globales de JP Morgan, Emma Loftus.

De esta forma, el proceso de realizar un pago con tecnología Blockchain permitirá reducir "significativamente" el número de participantes y las capas de comunicación que hasta ahora era necesario para verificar y aceptar un pago global.

RBC y ANZ son los dos primeros bancos que se unen al IIN, si bien JP Morgan aseguró que representan ya un "volumen significativo" de pagos transfronterizos. Asimismo, la entidad dijo que está previsto que se unan otros bancos en los próximos meses.

