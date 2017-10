Julius Baer: "La situación de Cataluña se parece al referéndum del rescate en Grecia de 2015"

"La realidad económica obligó a los griegos a aceptar un rescate peor"

El banco privado suizo Julius Baer compara en una nota la situación de Cataluña con el referéndum sobre el rescate que se realizó en Grecia en 2015. "La situación es similar al referéndum sobre el rescate económica en Grecia, cuando la mayoría de los griegos rechazaron el paquete de rescate, sólo para ser forzados por la realidad económica a aceptar un rescate aún más duro sólo siete días después", destaca el banco en un informe llamado Spain without Crema Catalana? Very Unlikely.

Aunque Cataluña es el corazón industrial de España, el elevado endeudamiento público de la comunidad "haría que la separación fuese una aventura extremádamente costosa. Una menor calificación crediticia, el fin de las transferencias fiscales y la falta de acceso al mercado europeo... sería prohibitivo para la región". | Guindos advierte de que la crisis catalana "no saldrá gratis" y rebajará el crecimiento en 2018

Esta institución suiza considera que los obstáculos políticos, constitucionales y económicos imposibilitan la secesión de Cataluña, que la entidad helvética considera "improbable", señalando que supondría "una aventura extremadamente costosa" con graves efectos secundarios, incluyendo el éxodo de empresas o al menos de sus respectivas sedes.

"Un resultado improbable"

"En nuestra opinión, la independencia sigue siendo un resultado improbable, ya que los obstáculos políticos, constitucionales y económicos simplemente pesan demasiado", señala el banco suizo, que advierte de que la "tensa" situación de la deuda pública hace de la separación "una aventura extremadamente costosa".

En este sentido, la entidad considera que un rating más bajo, la suspensión de las transferencias fiscales a la región, carecer de libre acceso al mercado de la UE o al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEdE), la no participación del programa de compras del BCE y no tener acceso al euro imponen privaciones económicas "prohibitivamente altas".

Asimismo, Julius Baer señala los graves efectos secundarios de una potencial separación de España, incluyendo el "éxodo" de empresas o al menos el traslado de las sedes de estas.

Por otro lado, los analistas de la entidad helvética destacan la robustez del crecimiento de la economía española, señalando que indicadores adelantados como el PMI constatan que la confianza económica se mantiene a pesar del ruido político de fondo en Cataluña, aunque admite que la crisis podría "arrastrase durante semanas".

De este modo, Julius Baer prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España del 3,1% en 2017, una décima menos que el 3,2% registrado el año pasado.

Hace escasos días, los analistas de este mismo banco advirtieron hace escasos días que el "coqueteo con la independencia" terminará por "estrellarse de nuevo contra la realidad económica", lo que podría frenar otros movimientos secesionistas tanto en España como en Europa.

