La recuperación no llega a los jóvenes: el paro y la precariedad les condenan a independizarse a los 30 años

Yo ya hace tiempo que dejé de donar sangre, y en el caso de que muera repentinamente y pidan a mi familia que done los órganos ya los he dicho que no lo hagan.



Es feo lo que digo pero mi situación también es fea y nadie me echa un cable. Esto que tengo "trabajo de lo mio" y formación que, dentro de lo que cabe, no estoy tan mal si me comparo con muchos de los de mi generación. También tengo que decir que yo he trabajado y estudiado a la vez, como mucha gente que he conocido.



A los muchos que dicen que somos unos mimados etc, la mayoría de nosotros, conforme salen de este país, se los rifan y eso no lo entiendo, si somos unos estorbos en España por qué no somos fuera de esta frontera. Tengo algunos amigos en el extranjero y no hay color, y eso que estamos en Europa o eso es lo que nos dicen. Podría escribir más pero para entender la situación hay que vivirla además habría que tener una mente mucho más analítica de lo que visto por aquí.