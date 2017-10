Trapero y los líderes de la ANC y Ómnium declaran hoy ante la Audiencia Nacional

Por robar una gallina te llevan a la cárcel, por ejecutar un golpe de estado te hacen la pelota y te rinden honores de jefe de estado, este Golpista policial



Culpable de los incidentes del 1 Oc . se ira de rositas .







La mejor solución : NO CONSUMIR PRODUCTOS DE CATALUÑA,



No SEAT, No Mango, No frutas de Lérida, cuidado que están engañando los ahorros de los catalanes están en peligro , solo el estado español los garantiza