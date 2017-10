330 43

Economía.- El Corte Inglés, Bimba y Lola, Cortefiel o Desigual se apuntan a las rebajas de la 'mid season'

br />El sector textil prevé cerrar 2017 con un incremento en las ventas entre el 1% y el 2%

El Corte Inglés, Bimba y Lola, Desigual, Mango o Sfera, entre otros, se apuntan a las rebajas de mitad de temporada ('mid season sales') en octubre, ya que las altas temperaturas de España no están favoreciendo a la campaña otoño/invierno y aprovechando que las ventas de ropa en septiembre crecieron un 1,4% con respecto al año pasado.

En concreto, el gigante de la distribución española ha lanzado ofertas de hasta el 40%, que estarán vigentes hasta el 26 de octubre, en prendas de moda mujer, juventud y accesorios. Su línea de moda, Sfera, también se apunta a adelantar rebajas, mientras que Bimba y Lola ofrece descuentos de hasta el 40%, y Desigual de hasta el 30%.

También se apuntan a los descuentos en el mes de octubre Mango con promociones en diversas prendas, mientras que Cortefiel ofrece rebajas de hasta el 50% tanto en la línea masculina como femenina, así como Springfield y Women'Secret, que también presentan ofertas de hasta el 50% en productos seleccionados.

Por su parte, las firmas del Grupo Inditex como Zara, Stradivarius, Berskha o Pull&Bear, ofrecen sus 'special prices' y promociones sobre determinados productos a lo largo de estas semanas, mientras que en H&M por compra superiores de 50 euros ofrecen un descuento del 20% durante este fin de semana.

LAS ALTAS TEMPERATURAS NO FAVORECEN

La venta de prendas de moda encadena dos meses en positivo, según los datos del Barómetro de Acotex, aunque la patronal textil prefiere ser cauta, ya que la climatología y el calor no está ayudando en las ventas del sector.

"El dato de septiembre hay que interpretarlo con cautela, ya que la base comparable con el año pasado es muy baja. El año pasado las ventas en septiembre cayeron un 7,3%, por tanto el incremento de este año no es nada del otro mundo, es más, podemos incluso pensar que no ha sido un buen mes y más con las altas temperaturas del mes de septiembre que no favorecen a la campaña de otoño/invierno", han señalado desde la patronal.

Sin embargo, fuentes de Acotex prefieren ser optimistas. "Confiamos que en lo que queda de año siga una línea alcista, se recuperen las ventas y cerrar el año con un ligero incremento de las ventas en torno al 1% y el 2%", han deseado.

