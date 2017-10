"El sector bancario español es mucho más resistente a escenarios adversos"

Tobias Adrian Director del Departamento Monetario y de Mercados de Capital del FMI

Como principal consejero financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Tobias Adrian no añora demasiado los años militados en la Reserva Federal de Nueva York. Ahora bien, la trepidante tarea de vigilar los riesgos que comienzan a acumularse en la trastienda del sistema financiero mundial requieren atención.

En la última edición del Informe Global de Estabilidad Financiera (GFSR), Adrian y su equipo en el Departamento Monetario y Mercados de Capital del FMI hablan de estas vulnerabilidades y cómo amenazan con descarrilar el brío de la economía mundial. También la española, donde la crisis política se suma a la necesidad de la banca de seguir adelante con su consolidación.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó la semana pasada su diagnóstico sobre la banca española. Pese a las exhaustivas reformas implementadas, hemos visto que episodios como el del Banco Popular manifiestan que los problemas heredados de la crisis no están resueltos. ¿Debe ahondarse más en la consolidación del sector?

En la evaluación del sector financiero de España que completamos en agosto descubrimos que el sistema bancario es generalmente resistente: muchos de los problemas heredados de la crisis se han abordado. Esperamos una mayor consolidación en el sector bancario español. Ya ha habido un proceso de consolidación, en particular de las cajas y luego con el Popular; una consolidación importante. Pero esperamos más en el futuro. Cuando miramos simplemente a los precios del mercado, todavía hay algunas instituciones que se evalúan a niveles bastante bajos. Está por ver cómo se resuelve esto. Pero, en general, el sistema bancario es muy fuerte y la economía española se está recuperando con mucha fuerza.

Con la incertidumbre provocada por la crisis catalana, donde la confianza puede verse afectada, ¿qué impacto pueden tener este tipo de 'shocks' en el sistema financiero español?

El sector bancario es mucho más resistente a escenarios adversos y es menos probable que veamos el tipo de interrupciones sistémicas que vimos hace cinco o diez años. Sin embargo, si se materializa un shock adverso, siempre es malo para la rentabilidad. Aún así, es menos probable que se produzca una interrupción sistémica de la intermediación financiera, por eso somos bastante positivos en la evaluación del sector financiero.

Precisamente en el Informe Global de Estabilidad Financiera se indica que un tercio de la gran banca con riesgo sistémico registrará una rentabilidad "insostenible" durante los próximos años. ¿Veremos también problemas de liquidez?

Hay que distinguir dos cosas. Una es la rentabilidad, y es aquí donde estamos preocupados. Otra es la capitalización. Estos bancos están ahora bien capitalizados, tienen más liquidez y están ubicados en países con sistemas de resolución que funcionan bien. A medio plazo me preocupa que, debido a que tienen una rentabilidad muy baja, podrían tener dificultades para mantener el alto nivel de capital, y podrían verse obligados a mirar a los préstamos de riesgo para aumentar la rentabilidad. En realidad, lo que deberían hacer es reevaluar el modelo de negocio y reestructurarlo o desinvertir en activos para restablecer la rentabilidad.

Otro asunto relevante son los activos tóxicos y los préstamos en mora en los balances bancarios. En la eurozona, el nivel es todavía elevado y su reducción con respecto al año pasado ha sido muy moderada, ¿por qué?

Hay más de 900.000 millones de euros en prestamos en mora en la zona euro, y éste es un problema doloroso que debe abordarse. Básicamente, los bancos tienen que vender estos activos, descontarlos o liquidarlos, y normalmente esto impacta en los beneficios. Esta es la razón por la cual los bancos tienden a tener un incentivo para arrastrar el problema, lo que no es bueno para el sistema bancario.

¿Está haciendo el Banco Central Europeo (BCE) lo suficiente para tratar el problema?

Acaban de emitir algunas directrices de supervisión sobre cómo abordar los nuevos préstamos en mora, pero eso no es aplicable al stock ya existente. Es necesario hacer más para resolver este problema, pero no hay una solución única. En realidad, hay una variedad de enfoques que deben combinarse para reducir el nivel de morosidad y los préstamos incobrables.

Mientras tanto, la Administración Trump apuesta por desregular al sector bancario. ¿Supone esta apuesta un peligro para el sistema financiero?

En el Fondo creemos que el alto nivel de capital y liquidez es realmente importante para la estabilidad financiera del sistema bancario. Por lo tanto, no quisiéramos ver ninguna reversión del nivel general de resistencia, en términos de capital y liquidez, o regímenes de resolución. Sin embargo, las regulaciones se han vuelto tremendamente complejas, y puede haber algunas consecuencias no deseadas. Podría haber alguna forma de disminuir la carga regulatoria para los bancos. Espero que haya algunas simplificaciones, pero no un retroceso en el espíritu general de las reformas.

Tras haber trabajado en la Reserva Federal, ¿observa usted problemas en el proceso de normalización del balance?

Ha sido muy bien comunicada. Por lo tanto, la normalización del balance, que se realiza a través de un cambio en la política de reinversión de los valores en el balance general de la Reserva Federal, realmente no ha tenido efectos adversos en el mercado. El mercado ha incorporado la expectativa de cómo va a suceder. En la medida en que no haya cambios bruscos en este plan, no espero que existan interrupciones importantes en el mercado. Habrá más deuda pública en manos del sector privado y eso tendrá un impacto en la fijación de precios en ese sector. Pero, estos impactos no son extremadamente grandes y ocurrirán durante muchos meses, o incluso años. En términos de política de tipos de interés, se descuenta ya una subida moderada. La política de tipos de interés es muy dependiente de los datos, y puede haber sorpresas en algún momento en el futuro que podrían desencadenar cierta volatilidad.

También preocupa el aumento de la deuda privada. ¿Qué ocurrirá cuando los tipos de interés suban?

Para muchos países o empresas, tiene sentido asumir una gran cantidad de deuda. Los tipos de interés son muy bajos, la volatilidad es muy baja, el financiamiento es barato, pero eso hace que el sistema sea vulnerable. Lo que llamamos la "paradoja de la volatilidad". En tiempos de baja volatilidad del mercado, los riesgos de futuro se acumulan y esa es exactamente la preocupación que tenemos. El sistema se vuelve vulnerable a fuertes aumentos de las tasas de interés o un marcado incremento de los diferenciales de crédito. Y no podemos determinar exactamente qué podría desencadenar un desarrollo tan adverso, pero hay muchos factores de riesgo. Cuando el sistema se vuelve más vulnerable, se vuelve mucho más sensible a estos shocks negativos.

Y donde el Fondo observa riesgos es en el apalancamiento chino. ¿Cómo se toman medidas para resolver esto sin frenar bruscamente el crecimiento?

Es cuestión de equilibrio. China ha crecido muy rápido, con el apoyo de un incremento crediticio. Las autoridades se han dado cuenta de que este elevado nivel de endeudamiento, la complejidad de la deuda en el país y el rápido crecimiento es peligroso. Por ello han implementado regulaciones para frenar el crecimiento del crédito, especialmente en la banca en la sombra. Gestionar esta desaceleración es muy importante para que no tenga impactos adversos abruptos en el crecimiento, porque si el crecimiento disminuyese drásticamente, esto tendría consecuencias adversas para la estabilidad financiera.

Usted asegura que la búsqueda de rentabilidad ha ido demasiado lejos. ¿Están los activos, como la renta variable, apropiadamente valorados? Y, conectando con esta reflexión, ¿aprecia un riesgo de posibles burbujas?

Siempre es difícil evaluar si hay una burbuja. Yo diría que hay tres factores de valoración de activos. Uno es el fundamental, y los fundamentos son fuertes. El segundo es el sentimiento del mercado y, claramente, el apetito por el riesgo es muy alto. El sentimiento del mercado es positivo. Hay, hasta cierto punto, complacencia. Y luego, en tercer lugar, están las limitaciones institucionales. El sistema bancario se ha ajustado a los requisitos de capital así como otras partes del sistema financiero se han adaptado al nuevo entorno, por lo que las restricciones no son sumamente vinculantes. Entonces, desde un punto de vista institucional, con baja volatilidad, se pueden asumir más riesgos, y la aversión al riesgo como tal también es bastante baja.

Hablando de burbujas, dígame, por último, ¿qué piensa de las criptodivisas?

Hay muchos matices diferentes sobre las criptodivisas, y con el tiempo ganarán importancia. Por el momento, las criptodivisas son bastante pequeñas en términos del volumen de transacciones. Pero podría aumentar. Quizás aún no hayamos visto la encarnación exacta que realmente marca la diferencia. Con todo, el sector público y los bancos centrales no deben ignorar que las criptodivisas pueden desempeñar un papel importante en el futuro de la banca central. En el Fondo, nos esforzamos mucho para comprender lo que está sucediendo, cuál es la tecnología y entender sus implicaciones.

PUBLICIDAD