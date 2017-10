330 43

Economía.- Prisa activa su plan de sucesión sin candidaturas y aprueba ampliar capital en 450 millones de euros

El consejo de administración de Prisa ha acordado una ampliación de capital de 450 millones de euros con el objetivo de "fortalecer la posición financiera del grupo" y dotarle de "una estructura de capital sostenible en el largo plazo". En el marco de la reestructuración de su deuda, su presidente, José Luis Cebrián, ha propuesto la activación del plan de sucesión de la compañía, sin que por el momento se haya presentado ninguna candidatura.

La ampliación se realizará a través de la emisión de 375 millones de acciones nuevas de 1,20 euros de valor cada una. Según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta aportación se encuentra ya comprometida por buena parte de los accionistas de la compañía.

Además, el consejo ha aprobado una segunda ampliación de capital de 100 millones de euros, dirigida a los acreedores que poseen deuda de la compañía y que quieran "capitalizarla voluntariamente", y que está condicionada a la refinanciación de la deuda del grupo "en términos y condiciones satisfactorios" para los accionistas de la compañía, de forma que la deuda restante tenga un perfil "más ajustado a la generación de caja de los negocios".

Esta segunda operación se realizará a través de la emisión de un máximo de 50 millones de acciones nuevas a un precio mínimo de dos euros por título.

Con estas dos ampliaciones de capital, Prisa espera lograr una estructura de capital que le permita enfocarse en las operaciones y las oportunidades de negocio que el equipo directivo ha identificado en su plan Estratégico, ha señalado.

El consejo de administración también ha decidido aplazar la junta general extraordinaria de accionistas prevista el próximo 30 de octubre hasta el día 15 de noviembre, con la finalidad de incorporar al orden del día nuevas propuestas de acuerdos, manteniendo los ya previstos.

NO HAY CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA

En cuanto al plan de sucesión de la compañía, Prisa ha comunicado que no se han presentado candidaturas y que el relevo del presidente ejecutivo del grupo tendrá lugar una vez que se hayan ejecutado la ampliación de capital y la reestructuración de la deuda.

Según ha informado, el objetivo es que el nombramiento tenga lugar cuando la compañía cuente con una estructura financiera "estable y sostenible".

Este viernes, el expresidente de Indra Javier Monzón retiró su candidatura para formar parte del consejo de administración del Grupo Prisa como paso previo a su posterior nombramiento como presidente, al constatar que no se le garantizan todos los poderes ejecutivos en la compañía en una primera fase y que no dispone del respaldo unánime de los principales accionistas, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la decisión.

Monzón remitió una carta a Cebrián en la que le manifiestaba su deseo de no optar al cargo en las actuales condiciones. Al parecer, le habrían ofrecido ocupar el cargo de vicepresidente de forma transitoria hasta diciembre, cuando asumiría todos los poderes ejecutivos de manos de Juan Luis Cebrián. También se le habría propuesto ocupar la vicepresidencia de la comisión ejecutiva, mientras que la presidencia la seguiría ostentando Cebrián hasta diciembre. Monzón considera que esa situación de transitoriedad no hace aconsejable seguir adelante con su candidatura, máxime cuando el respaldo que concita su figura en el consejo de administración no es unánime.

