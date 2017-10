Guindos: La previsión de crecimiento de España para 2018 quedará "algo por debajo" del 2,6% por la crisis catalana

Algunas diferencias con el travestismo, la homosexualidad y la intersexualidad:



En la persona travesti (persona que gusta vestir con ropas pertenecientes al género opuesto al suyo) no existe ningún conflicto entre su sexo biológico y su género, mientras que en la persona transexual su identidad sexual no coincide con su sexo biológico. Por ejemplo, un varón travesti, aunque se vista de mujer, sigue considerándose un varón vestido de mujer.1​



Algunos autores consideran que toda mujer que se viste de varón es transexual, no travesti, porque lo que caracteriza al travesti varón es la excitación sexual que le provoca el hecho de vestirse de mujer y la mirada del otro ante la revelación de lo que oculta bajo sus ropas, y afirman que en el caso opuesto esto no ocurre, ya que defienden que la mujer no sólo no se excita sino que se avergüenza si se descubre su identidad.13​



Las intersexualidades son condiciones con bases fisiológicas, genéticas, biológicas, y que se definen por la existencia de discrepancia de uno o más de los criterios morfológicos que definen el sexo