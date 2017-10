El Gobierno bajará la previsión del PIB para 2018 ante el riesgo de una Cataluña "en recesión"

Dios mio que nivel va quedando en este desinformador digital...#6 "humillar he insultar"? ya insultas tu a España con esa ortografía, si quieres ayudar estudia en vez de colgar esas faltas que hieren. Forrest Gump en un alarde de sabiduría en un diario que se llama el economista y en un articulo que habla sobre el pib recomienda montar un eje Sagunto-Jaca, Forrest y los valencianos que opinarán de eso?. Me pregunto yo, porque el resto de España odia a Catalunya? a que viene que le pongan positivos al energúmeno de los boicots? no ves que si boicoteas productos catalanes boicoteas a todos los catalanes que no queremos la independencia? no ves que tu propio país España se va a resentir¿ que te pasa a ti, no te dan de desayunar o te dan anís para ello? Dejar de decir estupideces y que los políticos trabajen o dimitan.