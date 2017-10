El Gobierno prorrogará los Presupuestos de 2017 y enviará el lunes a Bruselas el nuevo plan presupuestario

Sancionados por Europa por no impedir la pobreza energética en España, aprovechando el 1-O se aprobó el nuevo Bono Social.



Los Clientes Vulnerables Severos (CVS) pasan de una rebaja del 25% a una del 40%.



Letra pequeña: EL LÍMITE DE ENERGÍA AL QUE SE APLICA EL DESCUENTO ES RIDÍCULO, de 1680 Kw/h anual para la familia media española de un hijo, el resto se cobrará sin descuento alguno.



La media de consumo anual es tan superior a ese límite, QUE MÁS DE LA MITAD DE LOS CVS PAGARÁN MÁS EN LUGAR DE MENOS.



Cualquier familia que use radiadores, estufas, emisores térmicos, etc. para calentarse pagarán más y pasarán a ser CVSS (Clientes Vulnerables SUPER Severos)



¿Dónde está Rajoy para subsanar la pobreza energética? ¿Dónde está Puigdemont para hablar de la pobreza energética, pues este límite también se aplica a los catalanes?