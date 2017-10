Deutsche Bank ve menos riesgos en España y cambia su recomendación a 'sobreponderar'

La realidad de ver., a los propios indenpendentistas , llevarse sus empresas y sus depósitos por la mañana , y por la tarde pasear la estelada por las calles del pueblo , demuestra el grado de cinismo e hipocresía , de estos personajes.



Mal futuro pinta para Cataluña , las desinversiones de empresas , y el no consumo de productos catalanes que tengan fàcil sustitutivos por parte de los españoles va a traer paro en Cataluña y los perros flautas de la cup , tomarán el poder con el tiempo.



El proceso que estamos asistiendo de desinversiones de empresas y salidas de depósitos en Cataluña , es irreversible, y vienen a España para quedarse , no volverán inversiones a Cataluña ,en muchos años o hasta que se prohiban por ley los partidos independentistas y separatistas ( como tienen la mayoría de constituciones) .El dinero es miedoso , y al riesgo mercantil de cualquier inversión , no puede llevar aparejado , riesgos políticos.(ejemplos los tenemos recientes en las empresas del ibex ( BBVA , Santander , telefonica , Repsol ) que invirtieron en Argentina, Venezuela , etc y tuvieron que salir corriendo.No volveràn en muchos años. Pasó en Quebec , pero estos gobernantes analfabetos no se enteran de nada.







A Cataluña , le va a quedar el turismo extranjero , llegada de cruceros , porque el español después de lo que han hecho con los agentes echarles como apestados , la gente de bien , no va a olvidar nunca esas imàgenes , no lo va a olvidar y esas comarcas , Pineda, Calella de mar etc, lo van a tener muy muy crudo con el turismo español.



Todo esto le va a venir muy bien a Aragón y Valencia , gran futuro le espera a la zona de Sagunto , su puerto en los próximos 10 años se a a duplicar , a nada que se mejoren las comunicaciones con Aragón .



He trabajado en Cataluña hace 40 años , y era una gente inquieta , trabajadora y culta., y siempre les he admirado. No se que catarsis ha podido pasar , para que hayan seguido a esta panda de trileros, mentirosos, e hipócritas.