Cs pregunta cómo Hacienda aseguró que no se había dedicado "ni un euro" al 1-O si no controló a Diplocat

12/10/2017 - 10:39

El portavoz de Hacienda de Ciudadanos en el Congreso, Francisco de la Torre, no entiende cómo el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, pudo asegurar en su comparecencia parlamentaria a finales de agosto que el Govern no había dedicado "ni un solo euro" a la celebración del referéndum de independencia si, como ha podido saberse, posteriormente ha reconocido que no había fiscalizado el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Así lo refleja en una pregunta que el diputado de la formación naranja ha registrado en el Congreso, y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que señala que desde el departamento que dirige Montoro se alertó por carta al Fiscal General del Estado que el Diplocat no había facilitado ningún expediente de gasto correspondiente al ejercicio 2017.

"¿Si el Ministerio de Hacienda no tenía ningún expediente de gasto de Diplocat, cómo pudo comparecer el titular del Ministerio en el Congreso y afirmar que ni un solo euro se había desviado al referéndum?", pregunta De la Torre, que recuerda las palabras de Montoro en su comparecencia, en la que aseguró que la celebración del referéndum era "imposible".

"Es evidente que la Generalitat sí destinó cuantiosos recursos a organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre, y recientes informaciones parecen ahora probar que la declaración del ministro de Hacienda en sede parlamentaria era completamente infundada", apostilla el portavoz de Hacienda de Ciudadanos.

CRITICA AL FMI POR PEDIR LA NEGOCIACIÓN "CON GOLPISTAS"

Asimismo, De la Torre critica que, durante la presentación de las previsiones económicas mundiales del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la que mantenía las perspectivas de crecimiento para España, se instara desde este organismo a establecer una negociación con las autoridades catalanas.

Concretamente por parte del economista jefe del Fondo, Maurice Obstfeld, de nacionalidad estadunidense, que, recuerda el diputado, declaró sobre la situación en Cataluña "Lo único que podemos hacer es esperar que ninguna de las dos partes no actúe de manera precipitada y negocie. Potencialmente, ambos lados tienen mucho que ganar si lo hacen".

"¿Cómo es posible que, en una presentación de relevancia mundial, un oficial del FMI inste a nuestro Gobierno a negociar con fuerzas golpistas (refiriéndose de tal forma al Govern de la Generalitat?", se pregunta, indignado, De la Torre.

Asimismo, el portavoz de Hacienda de Cs reclama saber en otra pregunta las medidas adoptadas por el Gobierno "para trasladar su posición en relación al golpe a la democracia en Cataluña a países aliados y foros internacionales".

