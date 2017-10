Las actas de la Fed piden "paciencia" a la hora de subir tipos dada la baja inflación

10 años esperando



claro co´mo saben que no hay y no habrá creciemento si mucho más deuda pues no se puede subir los tipos



y si suben los tipos de verdad será una trampa mortal para millones de personas que van a perder todo por no poder rembolsar sus creditos



y tambien recuerdo que si suben los tipos de 2pts el mercado olbigatorio salta por los aires







estan ganado tiempo ANTES DEL GRAN FINAL VAMOS A VIVIR MOMENTO HISTORICOS AQUI A POCO