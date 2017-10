330 43

La CNMV advierte de nueve 'chiringuitos financieros' en Reino Unido, Italia e Irlanda

11/10/2017 - 13:23

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado este miércoles de nueve entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Reino Unido, Italia e Irlanda.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

En concreto, el supervisor de los mercados españoles ha advertido de que las sociedades CTI Group Advisors --www.ctigroupadvisors.com--, Gatco Bank plc --www.gatcobank.com--, Osbourne Mulligan Consulting --www.osbourne-mulligan.com--, Ellis and Tate --www.ellisandtate.com--, Chinatsu & Partners --www.chinatsupartners.com-- y Aston Wealth --www.astonwealth.com-- no están autorizadas para prestar este tipo de servicios en Reino Unido.

En Irlanda, el regulador de los mercados vuelve a advertir de Chinatsu and Partners, entidad con orígenes en Japón, y en Italia se avisa de Tradelux Group ltd y de Questra World/Questra Holdings/ Atlantic Global Asset Management, que no puede difundir al público ofertas sobre productos financieros antes de la publicación del folleto de emisión.

El artículo 17 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores recomienda a la CNMV velar por la protección de los inversores promoviendo la difusión de toda la información que sea necesaria.

El supervisor recuerda que las advertencias de los reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas a través de su página web en el apartado de 'entidades no autorizadas' y en 'otro tipo de advertencias'.

Además, las alertas de reguladores no europeos se pueden consultar en la web de la Organización Internacional de Reguladores de Valores (IOSCO, según sus siglas en inglés) a través del enlace 'Investor Alerts'.

