Goirigolzarri defiende que un sistema bancario "sólido" tiene que ser rentable

11/10/2017 - 11:07

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha defendido este miércoles que la banca debe esforzarse en ser más rentable, ya que "para que un sistema financiero sea sólido tiene que ser rentable", y si no se encontrará "infracapitalizado" y "no podrá financiar a la economía".

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"La banca tiene que hacer esfuerzos para convertirse en más rentable y ofrecer calidad de servicio a sus clientes", ha señalado Goirigolzarri durante su intervención en un desayuno organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE).

En su opinión, la solidez de un sistema bancario es "absolutamente fundamental" para el futuro de la economía, la creación de riqueza y el bienestar de sus ciudadanos. "La banca tiene que ganar dinero y tener una rentabilidad por encima de su coste de capital, es la manera de financiar de una forma sana a la economía", ha añadido.

En este sentido, el presidente de Bankia ha explicado que la rentabilidad sobre fondos propios de la banca española es algo superior a la europea, pero está por debajo del coste de capital. "Que esté por debajo nunca es bueno, pero es especialmente preocupante cuando la regulación está requiriendo mayores niveles de capital", ha dicho.

Goirigolzarri ha apuntado que el sector se enfrenta a varios retos, como el entorno de bajos tipos de interés que, unido al desapalancamiento de la economía española, "significa una presión sobre la línea de ingresos notable".

Según ha explicado el primer ejecutivo de Bankia, la configuración del sector ha cambiado "de forma radical" en los últimos años, al reducir las oficinas en 15.000 y las plantillas en 84.000 personas, lo que supone un tercio del total y, en su opinión, "probablemente" el grueso de este proceso ya ha pasado, pero continuará en los próximos años.

MIRAR AL FUTURO

Goirigolzarri ha reconocido que, en el pasado, algunos gestores de banca han tenido "conductas intolerables" que "han afectado a la imagen de la banca", aunque ha señalado que este tipo de prácticas actualmente "no se están dando" y es necesario evitar que ocurran en el futuro.

En su opinión, los causantes de estas "conductas intolerables" deben "pagar por ello y pasar por los juzgados", aunque es necesario "pensar en el futuro". "No podemos estar permanentemente mirando al pasado, permanentemente lanzando una sombra de interrogaciones sobre cómo esta actuando la banca española", ha apuntado, ya que estas cuestiones "no permiten mirar al futuro" y llevan a tomar decisiones que en el corto plazo son aplaudidas, pero en el largo no son buenas para la economía.

En su opinión, es importante que los gestores bancarios demuestren cuál es la realidad de la banca y defiendan con claridad cuál es su situación, pero también cuál es el momento actual del sistema bancario español.

La entidad ha aumentado la concesión de préstamos al consumo un 20% en los últimos doce meses y ha elevado en 14 puntos básicos su cuota de mercado en fondos de inversión y en facturación de tarjetas desde principios del año.

