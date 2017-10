330 43

Economía/Empresas.- (Ampl.) Fomento pide a la Abogacía del Estado que determine si debe autorizar la OPA a Abertis

"Será el Gobierno de España y no Atlantia quien determine si se precisa o no autorización", asegura De la Serna

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Fomento mantiene que el Gobierno debe autorizar el traspaso de las autopistas de ABERTIS (ABE.MC )en el marco de la OPA que ha lanzado Atlantia y, por ello, ha encargado a la Abogacía del Estado que determine si corresponde emitir dicha aprobación o si, por el contrario, la operación no requiere el 'visto bueno' del Ejecutivo, tal como sostiene la compañía italiana.

Así lo indicó el titular del Departamento, Iñigo de la Serna, quien no obstante aseguró que, "en todo caso, será el Gobierno de España, y no Atlantia, quien determine si es precisa o no la autorización".

"Los abogados del Estado están ya analizando si un cambio indirecto en las sociedades concesionarias de las autopistas requiere autorización", declaró el ministro, que asegura que, hasta el momento, ningún representante o dirigente de Atlantia se ha puesto en contacto con su Departamento desde que se planteó la operación.

Tras inaugurar una jornada en el Instituto de Ingeniería, De la Serna ha reconocido que en el folleto explicativo de la OPA lanzada sobre Abertis, la compañía italiana indica que su operación no supone un cambio directo en las sociedades concesionarias de las autopistas (Acesa, Avasa, Iberpistas, entre otras), sino un cambio en el accionariado de la compañía matriz de las mismas, esto es, Abertis.

Atlantia esgrime este hecho, que la toma de control es indirecta, para sostener que la operación no requiere autorización del Gobierno.

En cambio, para el ministro de Fomento, "ello no significa que no sea necesaria la operación", "Y eso es lo que tienen que analizar los abogados del Estado, si el cambio de forma indirecta de las sociedades concesionarias de las autopistas requiere o no requiere autorización", añadió.

Además, según De la Serna, en caso de que resuelva que es necesaria la aprobación, la Abogacía del Estado debe determinar en un segundo término el momento en que es preciso pedir la autorización, si con carácter previo, en el marco de las autorizaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o más adelante, antes de que se haga efectivo el cambio accionarial de Abertis.

Abertis es el primer grupo gestor de autopistas del país, dado que explota directamente 1.559 kilómetros de vía de pago, más del 60% del total de la red, una infraestructura considerada estratégica para el país y cuya titularidad última es del Estado.

HISPASAT.

El ministro de Fomento indicó que de igual forma ocurre en el caso de Hispasat, operador de satélites controlado al 90,8% por Abertis, en el que, en su opinión, "la posición es aún más favorable a que sea necesaria la autorización".

En este punto, De la Serna rechazó que la eventual toma de Hispasat por Red Eléctrica pueda suponer cambio alguno en el escenario de autorizaciones de la OPA.

De igual forma, indicó que todo lo que se indique en cuanto a autorizaciones para la OPA de Atlantia servirá para cualquier otra oferta competidora que se plantee, en referencia a la que actualmente analiza lanzar ACS.

En cuanto a la postura del Gobierno ante la operación y su eventual autorización, De la Serna indicó que la aprobación es fruto de un proceso administrativo reglado, que acomete personal técnico y jurídico de la Administración y, en última instancia, de una decisión del Consejo de Ministros.

Ante la posibilidad de que una firma italiana gestione la mayor parte de la red de autopistas españolas, se limitó a indicar que "en un libre mercado las reglas no las marca la política, e igual que hay empresas españolas que pueden competir para hacerse con accionariado de empresas francesas, italianas y francesas, también al contrario, son las reglas del mercado".

PUBLICIDAD