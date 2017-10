330 43

Economía.- (Ampl.) Abertis reconoce interés de Red Eléctrica Corporación en comprar su participación en Hispasat

Red Eléctrica Corporación mantiene una búsqueda activa de oportunidades de inversión y confirma conversaciones con Abertis

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

ABERTIS (ABE.MC )ha reconocido este martes el interés mostrado por Red Eléctrica Corporación en comprar su participación en la sociedad de satélites Hispasat, donde controla el 90,74% del capital.

"En relación con las noticias aparecidas en prensa sobre un posible interés de Red Eléctrica Corporación en la adquisición de la participación de Abertis en Hispasat, confirmamos haber recibido una manifestación de interés por parte de Red Eléctrica Corporación", ha confirmado la compañía que dirige Francisco Reynés a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No obstante, Abertis no ha recibido hasta la fecha ninguna propuesta vinculante, y, por lo tanto, no se ha analizado en su consejo de administración.

Por su parte, Red Eléctrica Corporación, de acuerdo con su estrategia, ha afirmado mantener una búsqueda "activa" de oportunidades de inversión tanto en sus actividades consolidadas, transporte de electricidad en España y la actividad de telecomunicaciones, como en el ámbito internacional.

En la actualidad, el negocio de telecomunicaciones de la compañía se basa en la explotación comercial de infraestructuras de telecomunicaciones, principalmente fibra óptica.

En este sentido, la compañía ha reconocido haber realizado estudios para valorar el interés en una potencial adquisición de una participación en el capital social de Hispasat, habiendo mantenido conversaciones a este respecto con Abertis, si bien no ha adoptado ninguna decisión en esta materia ni ha tratado este tema en el consejo de administración.

Tanto Abertis como Red Eléctrica Corporación han indicado que cualquier acuerdo final será comunicado a la CNMV, en cumplimiento de la legislación vigente.

