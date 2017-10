Cataluña ya ha perdido cotizadas valoradas en más de 77.000 millones

Hay un cuento en el que un genio ofrece a alguien concederle un deseo, pero con la condición de que a su peor enemigo le concederá el doble. Pide quedarse tuerto.



Los independentistas han mejorado la historia. Están dispuestos a quedarse ciegos con tal de que los odiados españoles se queden tuertos.



Dijeron que seguirían en la Unión Europea (¡porque yo lo valgo!); ya no lo dicen, hora no les importa. Dijeron que Bancos y otras empresas no se irían de Cataluña: ahora dicen que mejor, que así quedan menos españolistas. Dijeron que sin el lastre español, la economía de Cataluña mejoraría; hoy las CUP han dicho que tras la Independencia habrá que poner controles en la economía (corralito). Etc.



Se han arrojado por un precipicio, y no pueden frenar la caída a la mitad. Todo intento de discusión racional con ellos es imposible; son pura visceralidad.