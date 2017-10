330 43

Economía.- El Eurogrupo no aborda la situación de Cataluña e insiste en que es un asunto "interno"

El MEDE no está "en absoluto" preocupado por la devolución del rescate

LUXEMBURGO, 9 (EUROPA PRESS)

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) no han abordado la situación de Cataluña en la reunión que han mantenido este lunes en Luxemburgo y han reiterado que se trata de una cuestión "interna" de España.

"No hemos discutido Cataluña, no se han hecho preguntas y el ministro español no sacó el tema", ha asegurado en una rueda de prensa el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, al término de la reunión que ha tenido lugar en Luxemburgo.

El holandés ha insistido se trata de una "cuestión interna" y ha instado a preguntar al ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, sobre esta cuestión.

"No lo hemos discutido en absoluto", ha reiterado en la misma comparecencia de prensa el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici.

Por su parte, el director gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), Klaus Regling, ha afirmado que no está "en absoluto" preocupado por la capacidad de España de devolver la deuda contraída con la institución por el rescate bancario de 2012 a pesar del desafío independentista.

"España tiene intención de seguir devolviendo pequeñas cantidades paso a paso. Es una decisión de España y no estamos preocupados en absoluto", ha dicho Regling, quien ha destacado que España ha devuelto aproximadamente un cuarto de los 41.333 millones que prestó.

El responsable del MEDE ha recordado en cualquier caso que no existen vencimientos en el corto plazo y que la amortización total tendrá lugar dentro de 10 años. Además, ha destacado que los intereses que tiene que pagar España son "bajos".

