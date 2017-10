330 43

Barcelona ve "nula" la incidencia en cruceros pero admite descenso en el ritmo de reservas hoteleras

9/10/2017 - 13:40

Pide al Gobierno que no use el turismo como "arma arrojadiza"

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Agustí Colom, ha asegurado este lunes que la incidencia de la situación política en Catalunya en los cruceros es "prácticamente nula", pero ha admitido un descenso en el ritmo de las reservas hoteleras en la ciudad para los próximos meses respecto a otros periodos.

En declaraciones a los medios tras presentar la Estrategia de Movilidad Turística, ha afirmado que solo tres cruceros --dos el día 1 de octubre y uno el 3 de octubre-- cambiaron el destino Barcelona por otro puerto, un porcentaje "nimio" de los alrededor de 60 cruceros que mensualmente atracan en la capital catalana.

Por ello, ha asegurado que no entiende declaraciones desde el Gobierno central que "no se atienden a la realidad" cuando dice que los cruceros no vienen a Barcelona, y ha pedido que, al igual que paso tras los atentados terroristas de agosto, las administraciones unan esfuerzos para recobrar el diálogo en una situación compleja como la actual.

Respecto al ámbito de los hoteles, ha afirmado que no existe un número significativo de cancelaciones, pero que el ritmo de reservas para los próximos meses "han caído o no están siguiendo los mismos niveles que otros periodos de tiempo".

Ha remarcado que existe esta afectación que preocupa, pero ha llamado al Gobierno central a no crear alarma, y ha subrayado que, pese a la situación política, la vida cotidiana es de máxima tranquilidad y no hay "ningún aspecto que pueda impedir a los turistas visitar Barcelona con normalidad" ya que las manifestaciones se han desarrollado sin incidentes.

Colom ha pedido al Gobierno que no utilice el turismo como "arma arrojadiza" contra el Ayuntamiento de Barcelona o la Generalitat, y que sea parte de la solución, proporcione tranquilidad y dé garantías al turista de que puede acudir y disfrutar de la ciudad.

