Cataluña. la venta de banderas de españa se dispara, incluso más que en los mundiales de fútbol

9/10/2017 - 13:07

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

La venta de banderas españolas experimentó un gran aumento en las últimas semanas, llegando a superar las cifras de algunos Mundiales de fútbol, según fuentes consultadas por Servimedia.

La empresa fabricante de banderas Sosa Días reveló que ya ha agotado la remesa de 24.000 banderas de España que confeccionó "en previsión de la aumento de la demanda".

Este incremento se hizo efectivo en las semanas previas al referéndum ilegal en Cataluña el pasado 1 de octubre y se vendieron todas las fabricadas, por lo que la empresa madrileña ya prepara otra remesa de "cantidad similar". Asimismo, Sosa Días señaló que el ascenso en la venta de banderas, tanto españolas como catalanas, es mayor que el experimentado tras la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial de Sudáfrica en 2010.

Por su parte Imazu, otra empresa dedicada a la fabricación de banderas, aseguró que su venta de banderas españolas (con y sin escudo) llegó incluso a multiplicarse por cinco con respecto al volumen habitual. No obstante, para Imazu estas ventas no fueron mayores que las del ya mencionado Mundial de 2010, si bien sí superaron las de la competición de 2014 en Brasil. Respecto a la bandera oficial de Cataluña ("no la estelada", matizó la empresa), las ventas se duplicaron.

