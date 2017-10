330 43

Paramés presenta Value School para promover la cultura financiera y el ahorro

9/10/2017 - 12:37

El gestor de fondos Francisco García Paramés ha presentado este lunes a los medios de comunicación Value School, un proyecto dirigido a promover el desarrollo de la cultura financiera, la inversión y el ahorro en la sociedad.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Esta iniciativa, que se dará a conocer oficialmente mañana día 10 de octubre en Madrid y que estará disponible en 'streaming' a través de las webs valueschool.com y rankia.com, pretende convertirse en un punto de referencia, tanto físico como digital, abierto a la participación de gestoras, organismos, instituciones y otros colectivos que compartan estos mismos objetivos.

En este sentido, Paramés ha subrayado la vocación divulgativa de la que nace el proyecto, que busca "hacer mejores a los inversores" a través del autoconocimiento de la personalidad de cada uno y de la educación financiera, con el fin de "evitar la toma de decisiones rápidas y sin conocimiento".

El director de Value School, Gonzalo Recarte, ha explicado que el objetivo del proyecto es facilitar el apoyo necesario para "fomentar la cultura financiera" a todos aquellos que quieran acercarse a este mundo desde una perspectiva neutra e independiente. La idea de Value School, según ha detallado Recarte, es "ser un punto de encuentro", tanto físico como digital, en el que los usuarios no solo encuentren material didáctico, si no que también, "compartan conocimientos".

La página web de Value School dispondrá, a partir de noviembre, de un blog y un espacio multimedia con contenidos calificados en tres niveles (básico, intermedio y avanzado) con el objeto de atender a las diferentes necesidades de los usuarios. El nivel estará determinado por las capacidades financieras del usuarios y por el resultado obtenido en un test de conocimientos inicial.

