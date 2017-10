Los jóvenes españoles son los europeos que más tarde se independizan

Que tengan hijos los inmigrantes. Apenas me sale trabajo dos o tres meses al año, pero con esos tengo para mis gastos. Tengo 34 años. Ya he estado independizado y he pasado las de Cain. Donde se ponga un plato caliente y una cama donde dormir, que se quiten los ansioliticos, la servidumbre y la explotacion en el poco trabajo que hay disponible para los que no tienen padrino. Vivir en una ciudad grande, con el frenesí del dia a dia, los precios de todo, el transporte, la vivienda, para acabar mentalmente derroido en una habitacion con extraños, pues que lo hagan otros. Se trabaja para vivir. Estos canallas quieren que vivamos para trabajar, y por ahi no paso. En mi circulo de amigos, el casapapismo cada vez mas es la unica solucion potable. Otros muchos, por desgracia, es su unico colchon salvavidas. Los pensionistas no saben las que les viene. Y por ende, muchos funcionarios tampoco. El café para todos va a ser la proxima proclama de muchisimas personas.