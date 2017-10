Crece el número de catalanes que abren cuentas bancarias fuera de Cataluña

¿Pero no están diciendo que todo es ilegal y que no permitirán la secesión?.



No entiendo nada o si entiendo todo.



Jugar al despiste, al cachondeo, la rumorología y las chorradas es digno de un país bananero.



Si no habrá independencia, ¿para que montar este pollo?. Muy seguro no estarán cuando tienen a la gente como pollo sin cabeza.



Cambiar la sede social de una empresa no es llevarse la empresa. Esto se hace diariamente en el resto del país y nadie se entera. Irlanda es la sede social de muchas multinacionales por cuestión de impuestos y se llevan la pasta de todos los países donde tienen delegaciones.



Las sedes social puede estar en la conchinchina por muy diferentes cuestiones, la más fundamental es por el trato fiscal y la pasta les llega de todos lados.



Menos lobo Caperucita. Si Cataluña se independiza y se convierte en paraíso fiscal, toda la pasta se ira allí.