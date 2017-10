Las patronales cierran filas con el Gobierno para restaurar la legalidad

1.



Muy cierto lo que dices.



Pero os dais cuenta de que desde hace unos cuantos meses no se habla de los Pujols, del 3 ó el 30%, de los ERES, de los CURSOS, de la GURTEl, de la LEZO, de la Reforma Laboral, del 135 de la CE,etc, etc.



¿A quien beneficia este vodevil de tres al cuarto?. ...A ellos, a los que nos arruinan y saquean, a los de aquí y a los de allá. Por eso no me interesa para nada el numerito.



Son todos unos trileros.



¡SIGUE LA PISTA DE LA PASTA!.