¿Qué impacto económico puede tener la fuga de empresas de Cataluña?

Significa salir del ámbito de unos dirigentes mafiosos, las empresas ya no estarán chantajeadas y eso se notará en el 3%.



La decisión es forzada para los bancos que han tenido que seguir a sus clientes, algo con lo que no contaba el del ojo, que tenía a favor la inoperancia y la inutilidad de Rajoy. Eso ha permitido que las demás empresas se atrevan. Las empresas dependen del crédito y van detrás. En el largo plazo tendrá efecto.



Aunque la recaudación de sociedades no sea mucho, lo importante es que ya no te pueden forzar a realizar ingresos en su agencia. Eso sí se nota.



Seguro que Rajoy y Sánchez lo vuelven a estropear con negociaciones y promesas. Lo único que entienden los antiespañoles de cataluña es el palo. Espero que todo salga bien para los catalanes de bien, para los otros, que en realidad son solamente antiespañoles, les deseo que sigan así de amargados.