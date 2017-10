330 43

Madrid entiende "perfectamente" la salida de empresas de Cataluña y defiende el decreto del Gobierno

6/10/2017 - 14:11

La consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha afirmado este viernes que entiende "perfectamente" la salida de empresas de Cataluña y ha defendido el decreto que va a aprobar el Ejecutivo central para facilitar la salida de compañías, porque las empresas necesitan "libertad".

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios tras conocerse la salida del Banco Sabadell y de varias empresas de Cataluña tras el 1-O y de la intención de llevar a cabo una Declaración Unilateral de Independencia (DUI), Hidalgo ha afirmado que "la confianza es un elemento clave en la economía", y a día de hoy, "no hay nada que pueda subsistir si no hay detrás una responsabilidad y confianza de las personas".

"Entiendo perfectamente que si en un día se pierden en bolsa 3.000 millones de euros las empresas, por los ahorradores y depósitos que tienen los bancos, tengan que tomar decisiones. Claro que lo entiendo, pero eso no quiere decir que no me produzca la situación la misma inquietud que creo que nos da a todos", ha señalado.

La consejera de Hacienda ha afirmado que siente "tristeza" ante la situación porque ella es extremeña y siente "exactamente igual" de suyos la Gran Vía, Las Ramblas y el Paseo de San Juan de Badajoz.

Además, ha indicado que "no puede entender el concepto de España sin Cataluña" y ha considerado que "no hay derecho a que la irresponsabilidad de una serie de personas que están actuando al margen de la Constitución y del marco legal esté haciendo tanto daño a muchos de los habitantes que están en Cataluña" y que está convencida de que "están en contra de esta teoría".

Hidalgo ha afirmado que le encanta que a Madrid vengan empresas. "Trabajamos constantemente por ello, pero no me alegra especialmente que vengan empresas por la situación que está pasando en Cataluña y quiero competir con Cataluña en igualdad de condiciones y que Cataluña siga formando parte de España", ha remarcado.

Preguntada por el decreto que va a aprobar el Gobierno central para facilitar a las empresas su salida de Cataluña, ha afirmado que "una de las cosas más importantes que tienen que tener las empresas es libertad y en base a las condiciones que se den en cada sitio poder tomar las decisiones que sean más pertinentes para garantizar la subsistencia, el crecimiento y la mejora de esa empresa".

"El hecho de que diga que a mí la situación no me parece nada confortable y me entristece no quiere decir que las empresas no tengan absoluta libertad para hacer lo que quieran", ha apuntado.

En el marco de la situación que se vive en Cataluña, ha afirmado sentir "preocupación" porque en este país se ha superado la crisis más importante que se ha vivido en democracia, se ha "dado la vuelta" a la situación, el país está "en ese punto de lanzadera donde las oportunidades se estaban generando" y ahora se va a poner "en riesgo por la inestabilidad" generada por la "irresponsabilidad de unos señores que no tenían los pies en la realidad que han actuado al margen de la Constitución y de la ley".

