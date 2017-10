330 43

Cataluña. bonet propondrá al consejo de freixenet trasladar la sede social

6/10/2017 - 10:57

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El presidente de Freixenet, José Luis Bonet, señaló este viernes que va a proponer al Consejo de Administración de la empresa analizar un traslado de la sede social, que se ubica en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, el responsable de Freixenet afirmó que el cambio de domicilio social "no depende de mí", pero, "desde luego, yo lo propondré" al Consejo de Administración de la compañía.

"Hasta ahora me he creído que toda independencia no es posible pero a lo mejor me he equivocado y si esto es así, tendremos que actuar como muchos", puntualizó.

En este sentido, Bonet advirtió de que "si realmente vamos a una declaración unilateral de independencia, como dijo Puigdemont, habrá una salida importante de empresas de Cataluña".

Esta situación provocaría, a su juicio, un "gravísimo" daño a la región, puesto que "una independencia no es ninguna broma" y "si se declarase tendríamos una verdadera catástrofe" en Cataluña, España y Europa.

El responsable de Freixenet confesó que tiene cuenta bancaria en el Sabadell y consideró de "sentido común" la decisión que ayer, jueves, adoptó la entidad sobre el traslado de su domicilio fiscal de Barcelona a Alicante.

RETIRADA DE DEPÓSITOS

Preguntado sobre si se está produciendo una salida de depósitos de Cataluña, Bonet admitió que "hay algo de eso" y manifestó que "la gente empieza a tener miedo y esto es un mal asunto".

Ante esta situación, llamó a los responsables políticos a "reflexionar" y no mirar "su propio ombligo sino a los ciudadanos, que están a su servicio".

Bonet también es presidente de la Cámara de Comercio de España y en relación al impacto que la situación en Cataluña pueda tener sobre el organismo empresarial, dijo que efectivamente el conjunto de la red cameral se vería afectada si Cataluña se independiza pero a la Cámara de España propiamente "no nos afecta".

(SERVIMEDIA)

06-OCT-17

MST/MMR/caa

PUBLICIDAD