Sólo España y Grecia mantienen en la UE el paro por encima del 12%

#4



Mi tiempo lo empleo como me da la gana.



Mis críticas la ejerzo como me parece y a quien quiero.



Los huevos me los toco cuando me apetece.



Si no te gusta, sigue trabajando y no pierdas el tiempo del que cobras. España es un objeto inerte y si tanto te gusta, levántala tú y mantén del mismo modo a la tropa de corruptos que la invaden.