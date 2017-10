El Gobierno planea aprobar un decreto para favorecer la salida de empresas de Cataluña

No lo entiendo. Si dicen que no se van a independizar.



Es una presión infantil a los independentistas. Lo que tiene que hacer el gobierno, y concretamente el empanado de Rajoy, es tomarse en serio este golpe de estado antes de que empiece a haber muertos.



¡Qué dramática que es esta señora!, pensarás. Pues no, ¡todas las guerras han empezado así!.