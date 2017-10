330 43

Economía.- Alto comisionado de Marca España niega peligro para la inversión: "No contemplamos la escisión de Catalunya"

br /> VALENCIA, 5 (EUROPA PRESS)

El alto comisionado del Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa, ha rechazado este jueves la existencia de peligro en las inversiones extranjeras en España por el proceso catalán, solo "algunos procesos que se han parado, lo que los americanos llaman el 'wait and see'".

"No contemplamos ni siquiera, en absoluto, la escisión de Cataluña. La escisión de Catalunya no se va a producir", ha dicho.

Así lo ha recalcado Espinosa en declaraciones a los medios, preguntado por un "parte de daños anticipado" sobre una hipotética salida de Catalunya, antes de participar en el foro empresarial 'Diálogos para el desarrollo en Valencia'.

Sí ha reconocido la existencia de preocupación entre los responsables de Marca España, porque considera que serían "insensatos" si no lo estuvieran.

En cualquier caso, ha negado tener conocimiento de la suspensión de inversiones en España, únicamente "algunos procesos que se han parado, lo que los americanos llaman el 'wait and see'". "No tenemos cancelaciones", ha subrayado.

Por contra, ha indicado el aumento "lógico" de la prima de riesgo y la caída en las bolsas españolas. Se trata, a su juicio, de "indicios de la preocupación que tienen todos los protagonistas económicos de dentro y de fuera de España".

"Ha habido, como es lógico, mucha preocupación y muchas preguntas", ante las que "hay gente que le da más importancia y otros que son más optimistas y dicen que solo es una pequeña caída".

Respecto a una posible declaración unilateral de independencia (DUI) en el pleno del Parlament del próximo lunes y su función de "acelerador" del 'procès', Espinosa ha asegurado que "las decisiones de inversión tienen periodos de maduración más largos", por lo que solo cree que "puede tener un efecto en la Bolsa" y no en "inversiones materiales, industriales o que crean empleo".

Estas, según él, siguen "comportándose como lo hacen normalmente".

En consecuencia, cuando se le ha cuestionado por un "parte de daños anticipado" sobre Catalunya en Marca España, ha negado la posibilidad de escisión y ha advertido que "para que se produzca un fenómeno de esta naturaleza, hace falta que alguien te reconozca".

"Puedes declarar la independencia en tu casa, pero no si no te la reconocen los demás países", ha ilustrado, antes de remarcar que "no hay ningún solo país, y desde luego ninguno de la Comunidad Europea, que vaya a reconocer hipotéticamente una escisión". Es un escenario que Marca España no contempla "en absoluto".

RESPALDO AL MENSAJE DEL REY

Por todo ello, sobre si Marca España ha realizado alguna "petición de sosiego", el alto comisionado ha insistido en que su postura es "absolutamente coincidente con el discurso del Rey", Felipe VI, del pasado martes: "Restablecer lo antes posible el orden constitucional y el imperio de la ley".

En definitiva, "que los protagonistas políticos del país se comporten como se supone que se debe comportar quien ha sido elegido y está representando a España en una determinada región o comunidad autónoma".

"NINGUN RESULTADO BUENO"

Carlos Espinosa ha puntualizado, eso sí, que "todavía es muy pronto, indudablemente" sobre la afección para la marca España de un proceso que "acaba de empezar" y sobre el que no poseen "ni muestra ni datos". "Trabajamos más sobre hechos que sobre opiniones", ha aseverado, para reconocer su efecto "negativo" en la imagen del país, que "se construye sobre principios como el de la seguridad jurídica y la confianza".

"Afortunadamente --ha garantizado-- estábamos en niveles muy altos (de confianza) y algo se puede mantener", algo que cree que dependerá del desarrollo del 'procès' y que ha advertido que no traerá "ningún resultado bueno".

En cuanto a la respuesta por parte de Marca España, el alto comisionado ha ilustrado que, en este tipo de procesos, "es muy fácil destruir y bastante difícil construir, como tirar una casa".

Frente a ello, el órgano dependiente del Gobierno "tiene como misión promover la imagen exterior de España y poner de manifiesto sus puntos fuertes", algo en lo que se trabaja pero que tardará "un tiempo" para "restaurar el nivel de antes del verano".

"La marca de un país es algo muy fuerte. Un episodio como el que estamos viviendo puede tener algún efecto, pero aquí estamos hablando de un proceso está influido más por emociones que por datos. Lo que esperamos es que la gente vuelva un poco al realismo y, si es así, el proceso será relativamente corto".

LA INCERTIDUMBRE, "LO PEOR" PARA EL EMPRESARIADO

En la misma línea, el presidente del Instituto de Empresa Familiar y del Grupo Osborne, Ignacio Osborne --que también ha participado en la jornada--, ha subrayado que "lo peor que hay para el desarrollo económico es la incertidumbre" y ha señalado que ésta se crea en una situación como la actual y "frena el desarrollo". "Esto no es bueno: la incertidumbre es lo peor que le puedes poner encima de la mesa al empresario", ha manifestado.

