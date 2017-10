330 43

Berkeley adjudicará "antes de finales de año" los contratos para comenzar las obras de la mina de Salamanca

5/10/2017 - 14:05

Berkeley Minera España tiene previsto adjudicar "antes de finales de año" los contratos principales para comenzar las obras de la explotación de la mina de uranio que tiene previsto poner en marcha en Retortillo (Salamanca).

SALAMANCA, 5 (EUROPA PRESS)

El director general de Operaciones de la compañía minera, Francisco Bellón, ha explicado que, incluso antes de esas fechas, la empresa adjudicará otros de actuaciones "preliminares" para un proyecto que está "absolutamente desarrollado" y en el que trabaja la entidad para incorporar posibles ampliaciones en la zona.

Sobre las críticas de plataformas y partidos que se oponen a la iniciativa, Bellón ha insistido en que Berkeley no tiene "nada que esconder", pues el proyecto se sustenta en "cuatro pilares fundamentales" que son "respeto por el medio ambiente, respeto total y absoluto sobre seguridad y salud, compromiso total con las comunidades locales y transparencia".

Por ello, en un encuentro con los medios en Salamanca, ha remarcado que las "dudas generadas" sobre su repercusión en la salud de los vecinos y en el medio ambiente "no se atienen a la realidad".

A este respecto, ha puesto de relieve que la empresa cuenta con permisos otorgados por administraciones que van desde las locales hasta las regionales, nacionales y europeas.

Bellón ha asegurado que "pondría las dos manos en el fuego" por la seguridad de una mina sobre la que "las autoridades competentes han concluido que no será perjudicial" y que, si bien contempla la presencia de un almacenamiento de residuos radioactivos, este será "de muy baja actividad".

A este respecto, ha indicado que el material depositado y "encapsulado" contará con un 90 por ciento menos de radioactividad, una vez regrese al terreno, que tal y como se encuentra actualmente en la misma zona.

Respecto a las mociones de partidos políticos que se han opuesto al proyecto, u otras que han mostrado sus discrepancias con ampliaciones, ha manifestado que es "un poco extraño" tal oposición cuando la iniciativa todavía no está en marcha.

Francisco Bellón ha explicado que la empresa estima que, tras cinco años de tramitación, las obras se completarán, de seguir adelante, en un tiempo de "18 a 20 meses" y luego empezará la labor de producción.

AMPLIACIONES Y EMPLEO

En cuanto a posibles ampliaciones, que podrían incrementar los diez años iniciales de actuación en la zona, ha dicho que Berkeley investiga actualmente y que ya conoce que hay "reservas significagtivas" en otros puntos, como uno próximo a Villavieja.

No obstante, ha apuntado, la compañía "no va a plantear un proyecto que no cumpla con los requisitos legales", por lo que cada nueva iniciativa "tendrá que ser evaluada por las autoridades competentes".

Por otra parte, en términos de empleabilidad, el director general de Operaciones ha reseñado que actualmente trabajan unas 70 personas y que la intención es que la plantilla vaya aumentando hasta llegar a las 450, para así extraer uranio, un material que, según sus palabras, contará con una demanda que se irá incrementando en los próximos años en la comunidad internacional.

PUBLICIDAD