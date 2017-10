330 43

Calidad Pascual revoluciona la categoría de 'smoothies' con su nueva marca The Goods

5/10/2017 - 12:51

Entra en un nuevo segmento con la primera gama de 'smoothies' vegetales del mercado con más verdura que fruta

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Calidad Pascual revoluciona la categoría de 'smoothies' con su nueva marca The Goods, lo que supone la entrada en un nuevo segmento con la primera gama de 'smoothies' vegetales del mercado con más verdura que fruta.

"Queremos ser naturales, saludables y modernos", ha resaltado este jueves el director de Innovación Disruptiva y Desarrollo de Negocio de Calidad Pascual, Álvaro Bernad, en la presentación de la nueva marca de la compañía.

La puesta de largo de The Goods también ha contado con la presencia del presidente de Calidad Pascual, Tomás Pascual; el consejero delegado y director general ejecutivo de la compañía, José Luis Saiz y la directora de Marketing e I+D de Calidad Pascual, Mar Doñate.

Esta nueva apuesta de Calidad Pascual marca un antes y después en los casi 50 años del grupo, al entrar en una categoría inexplorada hasta la fecha, la de los 'smoothies' vegetales que, en el último año, ha crecido un 49% en facturación y un 30% en penetración en hogares.

"Fruto de nuestra constante apuesta por la innovación, The Goods nace para cubrir un vacío en un mercado en crecimiento. Nuestra apuesta se basa en un producto hecho con una combinación única de ingredientes 100% naturales y un 'superingrediente', y donde la principal ventaja es que The Goods contiene más verdura que fruta, a diferencia del resto de propuestas existen en el mercado. Todo ello en un formato 'on the go' ideal para consumir en cualquier momento y lugar", ha subrayado Bernad.

Por su parte, la responsable del departamento de Nutrición y Salud de Calidad Pascual, Elena Garea, ha resaltado que Calidad Pascual ofrece con The Goods una gama de 'smoothies' vegetales "únicos" que se caracterizan por un mayor porcentaje de verdura que fruta, haciendo que sea "una opción cómoda que ayuda a alcanzar las necesidades diarias recomendadas de estos alimentos tan importantes en la alimentación".

La nueva marca de Calidad Pascual cuenta, además, con una elaboración que guarda las propiedades, vitaminas y minerales de sus ingredientes (proceso HPP), y no tiene ni azúcares añadidos, conservantes ni aditivos, siendo apto para veganos e intolerantes al gluten.

"Queremos ser una apuesta saludable que contribuya al bienestar de nuestros consumidores. The Goods es lo que ves en el envase y nada más: 100% verdura y fruta, un 'superingrediente', 0% azúcar añadido y sin conservantes ni aditivos", ha explicado Bernad.

Además, según ha señalado, The Goods ha logrado superar una de las principales barreras en el consumo de 'smoothies' vegetales donde la verdura predomina sobre la fruta: el sabor. "No solo estamos ofreciendo un producto saludable que ayuda a completar la ingesta diaria de verduras y frutas; sino que lo estamos haciendo con un excelente sabor", ha afirmado.

THE GOODS PARA TODOS.

The Goods cuenta con tres versiones: la variedad naranja, que incluye calabaza, zanahoria, mango, fruta de la pasión, el 'superingrediente' jengibre y un toque especial de chile; la variedad roja, con remolacha, tomate, mango, manzana, granada, el 'superingrediente' bayas de goji y un toque de limón y pimienta; y la verde, elaborada con manzana, chirivía, apio, pepino, el 'superingrediente' té matcha y el toque único de espirulina y menta.

"Hemos pensado en las necesidades de nuestros consumidores para ofrecerles distintas opciones adaptadas a sus gustos. Además, lo hacemos a través de un formato 'on the go' para poder consumirlo cuando quieras y cómo quieras y con un packaging moderno, directo y diferencial, en el que el producto es el protagonista", ha indicado Bernad.

