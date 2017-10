El éxito económico de Portugal se convierte en reclamo para empresas de toda Europa

Al #4, continua soñando. Portugal no cederá su soberanía, y menos para que una hipotética capital común estuviese en España. Saben que a la larga desaparecerían.



Aunque es el sueño húmedo de muchos en la capital del Imperio.



Siempre he admirado que los Portugueses se saben inferiores y no van de chulos por el mundo. A pesar de tener una lengua que hablan mas de 200 millones, no van pavoneandose de ello y por eso todos hablan bastante bien el inglés (no tanto como los nórdicos, pero ya quisiéramos nosotros). En cambio, en España con el rollo de que el español es la monda y lo habla medio mundo mucha gente hasta hace poco no se implicaba en aprender otros idiomas. Y guste o no, en Europa y el mundo de los negocios manda el inglés.