Guindos: "Aceptar un mediador o arbitraje sería un peligroso para la UE"

El ministro de Economía, Luis de Guindos.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha rechazado la propuesta de Carlos Puigdemont, president de la Generalitat, de que haya un mediador entre las dos instituciones en una entrevista a Bloomberg. "La postura del Govern es ilegal y aceptar un mediador o arbitraje sería un peligroso para la UE", ha explicado. l Europa, el Vaticano, Zapatero, el PNV, los abogados catalanes... ¿quién puede mediar entre Rajoy y Puigdemont?

El titular de economía se ha mostrado tajante de que la "independencia de Cataluña no ocurrirá" y ha cargado contra la CUP por marcar la agenda del Gobierno catalán. Y ha insistido que no habrá ningún tipo de negociación mientras no se vuelva al "marco legal".

Sobre como está afectado el enfrentamiento al sector financiero y a la economía, ha repetido que los bancos catalanes son españoles y europeos y no hay temer por ellos. Pero ha subrayado que "la inestabilidad en la región puede persuadir a los bancos catalanes de cambiar de región". Hoy Banco Sabadell cambiará trasladará su sede fuera de Cataluña.

"España no tiene nada que discutir con los secesionistas hasta que se restablezca el estado de derecho", ha enfatizado. Si hay DUI, la respuesta del Gobierno español será muy clara", ha añadido el ministro español, señalando que el Ejecutivo "hará cumplir completamente la legalidad".

Diálogo

Guindos ha reiterado que el Gobierno mantiene una posición para dialogar abiertamente "dentro de los límites de la Constitución", indicando que no hay nada que negociar sin el pleno respeto a la legalidad.

Asimismo, Guindos ha hecho hincapié en los beneficios para la economía catalana de la recuperación experimentada en España, señalando que Cataluña es una comunidad muy próspera y la independencia sería perjudicial para la sociedad catalana. "Defendemos la legalidad y la prosperidad de los catalanes", ha apuntado.

Reacción moderada de los mercados

El titular de la cartera de Economía ha calificado de "bastante moderada" la reacción hasta ahora mostrada por los mercados, donde el diferencial respecto al 'bund' se ha ampliado en unos 15 a 20 puntos básicos.

"La reacción es bastante moderada hasta ahora", ha dicho Guindos, expresando su confianza en que la economía española seguirá mostrando un mejor comportamiento que la de los países de su entorno durante los próximos trimestres.

PUBLICIDAD