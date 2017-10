Linde degrada a los inspectores del Banco de España después de sus críticas en el Congreso

El Banco de España ha modificado el proceso de acceso para ser inspector. El organismo ha rebajado de forma significativa el nivel de exigencia técnica y hace primar ahora de forma notable los componentes subjetivos. La medida se ha tomado de forma unilateral, según denuncia la Asociación de Inspectores del supervisor, puesto que no se ha consensuado ni su contenido ni el alcance de la misma con ellos.

La actuación del Banco de España, precisamente, llegó tan sólo unas horas después de que el presidente de la Asociación, Pedro Luis Sánchez, criticara en su comparecencia en la Comisión de Investigación de la crisis en el Congreso la actuación del supervisor durante la recesión, en la salida a bolsa de Bankia y su relajo en las distintas operaciones de fusiones bancarias.

El director general de Supervisión del Banco de España, Luis Durán, convocó a los inspectores a una reunión en esa misma tarde en la que, siempre según la asociación, intentó "ridiculizar" a Sánchez y menospreció la capacitación del resto de inspectores. El colectivo denuncia que Durán mantiene una actitud de desprecio con la asociación, además de falta de diálogo, puesto que, en ningún momento, se le comunicó de forma previa los términos en los que se iba a llevar a cabo la modificación, práctica hasta el momento habitual.

Propuesta de la alta dirección

El gremio también denuncia que este cambio en el acceso a la función inspectora se produce a propuesta de la alta dirección del Banco de España y critican que la jefatura, que está en fase final de su mandato, no haya esperado a la llegada de los nuevos mandos.

Por otro lado, la Asociación de Inspectores hace hincapié en que el organismo ha abierto un proceso de selección para contratar especialistas en supervisión en una dirección general "distinta" de Supervisión, proceso en el que el único criterio para acceder al Nivel 9 del Grupo Directivo del Banco de España sería un simple concurso de méritos. "Resulta intolerable que la incorporación al Banco de España se realice cada vez en mayor medida sin respetar los criterios de igualdad, mérito y capacidad que deberían guiar los requisitos de acceso a la función pública", lamentan. La actuación del Banco de España demuestra, según el colectivo, cómo existe un divorcio total con una dirección que vive en un mundo paralelo. Consideran así, que esta modificación supone un "ataque frontal" a la necesaria capacitación técnica y a la independencia que de los inspectores.

Regulador europeo

Pedro Luis Sánchez advirtió este martes en el Congreso de que la regulación y supervisión europea no garantiza la estabilidad financiera y puede llevar "a un desastre mayor". Afirmó que se está construyendo un entramado cuya complejidad se quiere confundir con rigor. "Un monstruo regulatorio no es eficaz ni contribuye a tener más claridad de una entidad financiera. A la asociación nos produce una inquietud relevante". Finalmente, también dijo que en la creación del MUR y el MUS no se tuvieron en cuenta las diferencias jurídicas entre países ni es homogénea la cesión de supervisión. La Asociación de Inspectores defiende estas declaraciones ya que, en relación al MUS, lo que Sánchez transmitió es la opinión mayoritaria del colectivo. "Existen importantes deficiencias en el procedimiento de supervisión y resolución de entidades que se ha implantado, como desgraciadamente hemos tenido ocasión de comprobar con el Banco Popular. Lo que pretendemos es que estas deficiencias se corrijan", aseguran.

