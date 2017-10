Feijóo anuncia rebajas fiscales en los Presupuestos gallegos para 2018

Está muy bien todas las promesas, y yo me pregunto: ¿Habrá otra vez "chanchullos", para las oposiciones del SERGAS (Servicio Gallego de Salud), y para las oposiciones a la administración de la Xunta de Galicia?.......porque hasta ahora......entre filtraciones, exámenes que se pierden....y demás.....no veo yo muy clara la cosa, aquí hay un dicho: "El que no tiene padrino, no se bautiza".