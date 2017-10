S&P pone en perspectiva negativa el 'rating' de Cataluña por la "confrontación política"

Haya o no haya independencia, Barcelona perderá la mitad de sus habitantes.



El comercio de la mayor parte de la península con Barcelona ( las otras tres no cuentan) se resentirá, tronche quien tronche, porque se supone que si no hay independencia habrá más autogobierno.



Y esto es así porque no cabe, ni se da en el plano de la realidad, ni se concibe, que, un supuesto estado de 7,5 millones de habitantes pueda sostener una ciudad con la población actual de Barcelona. Si los tiene es porque se encuentra arropada por un Estado de mas de 46 millones de habitantes.



Ejemplos: BRUSELAS, COPENAGUE, DUBLIN, OSLO, ESTOCOLMO, HELSINKI, LISBOA, ATENAS, VIENA, AMSTERDAM, TIRANA, RIGA, SOFIA, VILNA, MINKS, BERNA, ETC.ETC.