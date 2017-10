330 43

Economía.- (Ampl.) Bruselas obliga a Amazon a devolver 250 millones por ayudas fiscales ilegales en Luxemburgo

BRUSELAS, 4 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha reclamado este miércoles a la multinacional estadounidense Amazon que devuelva 250 millones de euros por ventajas fiscales recibidas en Luxemburgo, al determinar tras una investigación en profundidad iniciada en 2014 que constituyeron ayudas públicas ilegales.

El Ejecutivo comunitario ha concluido que el 'tax ruling' concedido por Luxemburgo a la compañía de Jeff Bezos en 2003 - que se prolongó hasta 2011 - redujo los impuestos pagados por la firma en este país "sin una justificación válida" y Amazon pagó así "sustancialmente menos" que otras empresas. Durante este periodo, el primer ministro de Luxemburgo era el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

"Luxemburgo concedió ventajas fiscales ilegales a Amazon. En consecuencia, casi tres cuartas partes de los beneficios de Amazon no fueron gravadas. En otras palabras, se permitió a Amazon pagar cuatro veces menos impuestos que otras compañías locales sujetas a la legislación nacional", ha criticado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

"Esto es ilegal de acuerdo con las normas de ayudas de Estado de la UE. Los Estados miembros no pueden conceder ventajas selectivas a grupos multinacionales que no están disponibles para otros", ha recordado.

En concreto, Bruselas calcula que las ayudas fiscales "indebidas" concedidas a la firma por parte de Luxemburgo equivalen a aproximadamente 250 millones de euros. Esta cantidad que refleja el valor de la "ventaja competitiva concedida", lo que incluye por ejemplo la diferencia entre lo que la empresa pagó y lo que debería haber pagado sin existir el 'tax ruling'.

De esta forma, las autoridades fiscales de Luxemburgo deben determinar la cantidad exacta de impuestos no pagados y recuperar este montante.

El ministerio de Finanzas luxemburgués ha defendido en un comunicado que no se concedió a la compañía ninguna ayuda de Estado ilegal a Amazon porque se aplicaron las reglas fiscales vigentes en ese momento. La empresa de Jeff Bezos también ha negado este miércoles que recibiese un trato de favor en Luxemburgo y ha adelantado que estudia recurrir la decisión.

El acuerdo fiscal entre Amazon y Luxemburgo establecía el método para calcular la base imponible aplicable a Amazon UE, que está sujeta a impuestos. Pero indirectamente también establecía el método para calcular los pagos anuales que realiza esta empresa en materia de derechos de propiedad intelectual a Amazon Europe Holding Technologies, que no paga impuestos.

Estos pagos superaron, de media, el 90% de los beneficios operativos de Amazon UE, por lo que Amazon pudo transferir "la gran mayoría" de sus beneficios de Amazon UE a Amazon Europe Holding Technologies y reducir así la base imponible de la primera.

En su investigación, Bruselas ha determinado que el 'tax ruling' incluía un "método injustificado" para calcular la base imponible de Amazon en Luxemburgo, así como que los pagos por derechos de propiedad intelectual de una sociedad a otra estaban "inflados" y "no reflejaban la realidad económica".

El Ejecutivo comunitario ha subrayado que Amazon UE era "la única entidad activa que tomaba decisiones y llevaba a cabo actividades relacionadas con el negocio minorista", pero Amazon Europe Holding Technologies era una "tapadera" que se limitaba a traspasar derechos de propiedad intelectual para uso exclusivo.

Esta segunda empresa, por tanto, "no participaba activamente de ninguna manera en la gestión, el desarrollo ni el uso de la propiedad intelectual": Del mismo modo, Bruselas ha remarcado que "no realizó, no podía hacerlo, ninguna actividad que justificara en nivel de canon que recibía".

Amazon utilizó esta estructura entre mayo de 2006 y junio de 2014, cuando modificó su funcionamiento en Europa.

