Cataluña, la Comunidad donde más concursos de acreedores hubo en septiembre

#2 Ah, ya veo que el tamaño de la empresa, variación de población y otros detalles no son importantes. Aparte de que hablamos de establecimientos no de empresas.



Chaval si no sabes hacer trampas no te tires el farol. Porque siempre habrá alguien que no sea independentista, y por tanto piense, y no trague vuestros Sieg Heil.