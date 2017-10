330 43

La CNMV advierte sobre una veintena de 'chiringuitos financieros' en cuatro países

4/10/2017 - 11:01

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de la existencia de una veintena de entidades no autorizadas para ofrecer servicios de inversión en Reino Unido, Francia, Bélgica e Irlanda.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El supervisor ha comunicado que su homólogo británico, la Financial Conduct Authority (FCA) ha alertado de que las entidades Instant Lolly, Cal Investments LTD, Amac Mortgages & Loan LTD y Lend Mutual son clones de otras ya existentes.

Por su parte, el supervisor francés, la Autorité des Marchés Financiers (AMF) ha advertido que 1875 Finance Invest ('www.1875-financeinvest.com'), London B Capital ('www.londonbcapital.com'), Globe and Co LTD ('www.fxandco.com'), Startmarkets ('www.startmarkets.com') y CBRE-Securityplace ('www.cbre-securityplace.com') ofrecen inversiones en el mercado forex sin estar autorizadas.

La Financial Services and Markets Authority (FSMA) belga ha emitido advertencias sobre nueve entidades no autorizadas, que son Akamai Group ('www.akanagi-group.com'), Ashton Whitely ('www.ashtonwhiteley.com'), ATB Holdings ('www.atbholdings.com'), Fairway Capital Investments ('www.fairwaycapitalinvestments.com'), Nagaharu Global ('www.nagaharu.com'), Novature Group ('www.novaturegroup.com'), Onex Busan Financial ('www.oballiance.com') y Pacific Chiba Trust ('www.pctmanagement.com'), además de sobre otras cuya denominación no ha especificado.

Por último, el supervisor irlandés, el EI_CBI, ha advertido que la entidad IFT Advisory Group no está autorizada para realizar servicios de inversión.

PUBLICIDAD