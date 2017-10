330 43

Economía/Finanzas.- La CNMV advierte sobre una veintena de 'chiringuitos financieros' en cuatro países

br /> MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de la existencia de una veintena de entidades no autorizadas para ofrecer servicios de inversión en Reino Unido, Francia, Bélgica e Irlanda.

El supervisor ha comunicado que su homólogo británico, la Financial Conduct Authority (FCA) ha alertado de que las entidades Instant Lolly, Cal Investments LTD, Amac Mortgages & Loan LTD y Lend Mutual son clones de otras ya existentes.

Por su parte, el supervisor francés, la Autorité des Marchés Financiers (AMF) ha advertido que 1875 Finance Invest ('www.1875-financeinvest.com'), London B Capital ('www.londonbcapital.com'), Globe and Co LTD ('www.fxandco.com'), Startmarkets ('www.startmarkets.com') y CBRE-Securityplace ('www.cbre-securityplace.com') ofrecen inversiones en el mercado forex sin estar autorizadas.

La Financial Services and Markets Authority (FSMA) belga ha emitido advertencias sobre nueve entidades no autorizadas, que son Akamai Group ('www.akanagi-group.com'), Ashton Whitely ('www.ashtonwhiteley.com'), ATB Holdings ('www.atbholdings.com'), Fairway Capital Investments ('www.fairwaycapitalinvestments.com'), Nagaharu Global ('www.nagaharu.com'), Novature Group ('www.novaturegroup.com'), Onex Busan Financial ('www.oballiance.com') y Pacific Chiba Trust ('www.pctmanagement.com'), además de sobre otras cuya denominación no ha especificado.

Por último, el supervisor irlandés, el EI_CBI, ha advertido que la entidad IFT Advisory Group no está autorizada para realizar servicios de inversión.

